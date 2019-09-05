نبأ "غير سار" عن نجم منتخب "السامبا" السابق يصيب البرازيليين بصدمة 

تسببت وفاة نجل كافو، القائد الأسطوري لمنتخب البرازيل، أثناء ممارسته كرة القدم، في صدمة للبرازيليين.

وتوفي نجل كافو، اليوم الخميس 5 سبتمبر / أيلول، حسبما ذكرت صحيفة "إيفننغ ستاندارد"، التي أشارت إلى أن دانيلو، ابن قائد منتخب البرازيل السابق كافو، تعرض لنوبة قلبية أدت لوفاته، أثناء مباراة كرة القدم مع الأصدقاء.

وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، فإن دانيلو، البالغ من العمر 30 عاما، أخبر أصدقاءه أنه لا يشعر بخير، بعدما استمر في اللعب لمدة 10 دقائق، قبل أن يتم نقله لمستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي السابق باولو سيرجيو، زميل كافو السابق بنادي روما الإيطالي، أكد نبأ وفاة نجل كافو، قبل أن يقدم العديد من أساطير الكرة تعازيهم لوالده.

واللاعب البرازيلي السابق كافو، يعد من أساطير منتخب "السامبا"، ونجح بقيادة المنتخب للقبي كأس العالم عامي 1994 و2002، وخاض 142 مباراة دولية.