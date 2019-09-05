سوريا تكتسح الفلبين بخماسية في التصفيات الآسيوية المزدوجة (فيديو)

نجح المنتخب السوري، اليوم الخميس، في الفوز على مستضيفه الفلبيني 5-2، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال قطر 2022 ونهائيات آسيا في الصين 2023.

سجل اهداف سوريا، عمر السومة (هدفين)، خالد مبيض، فراس الخطيب، محمود المواس.

تقدم المنتخب الفلبيني أولا في الدقيقة السادسة ليعادل السومة لمصلحة الفريق السوري في الدقيقة 14، ليعزز بعدها المنتخب السوري تقدمه في الدقيقة 30 عن طريق خالد المبيض و 48 بأقدام فراس الخطيب من ركلة جزاء.

ليعود السومة لتسجيل الهدف الثاني له و الرابع للمنتخب السوري في الدقيقة 55، ليحرز بعدها المنتخب الفلبيني هدفا في الدقيقة 83 في محاولة لتقليص النتيجة الى أن أحرز السوريون الهدف الخامس في الدقيقة 85 عن طريق محمود مواس.

ليحصد المنتخب السوري أول ثلاث نقاط له من المجموعة و التي تضم أيضا منتخبات الصين، جزر المالديف وغوام الى جانب الفلبين.