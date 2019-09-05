"صورة مع زوجة لاعب في دبي" تثير الشكوك حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بتفاصيل صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لنجم ليفربول، محمد صلاح مع زوجة لاعب شهير في دبي، يمكنها أن تثير الشكوك حول مستقبله في الريدز.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن صورة يظهر فيها محمد صلاح بجوار زوجة لاعب برشلونة الإسباني السابق الشهير، إريك أبيدال.

ورغم أن أبيدال لم يظهر في الصورة إلا أن الصحيفة قالت إنها علمت أنه جلس مع محمد صلاح خلال قضائه العطلة في دبي.

ولفتت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة الإسباني، النظر إلى أن أبيدال يعمل السكرتير الفني لنادي برشلونة، والصورة التقطت خلال عطلة الأسرتان في مدينة دبي.

وجاء نشر الصورة، من قبل زوجة أبيدال عبر حسابها على موقع "إنستغرام" بمثابة المفاجأة، خاصة وأنها تثير الشكوك والتكهنات بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولهم إن أبيدال، ربما كان يلعب دورا في محاولة إقناع محمد صلاح بالتوقيع لبرشلونة في نهاية الموسم الجاري، أو في فترة الانتقالات الشتوية يناير/كانون الثاني 2020.

وقالت الصحيفة إن أبيدال فتح باب مفاوضات موسع مع محمد صلاح، بعدما فشلت محاولات النادي الكاتالوني في استقدام البرازيلي نيمار واحتمالية رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد ألمحت إلى أن نادي ليفربول الإنجليزي مستعد للتخلي عن نجمه المصري محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

ونقل موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، عن تقارير إنجليزية، أن ليفربول مستعد للتنازل عن محمد صلاح نهاية الموسم الحالي "2019-2020".

Wife of French star Abidal, current contract manager in Barcelona The life of Abidal, the wife of FC Barcelona official, published a photo of her with Mohamed Salah while in Dubai, during the leave received by a player@kiattidet @DarcWright pic.twitter.com/q8FbnB0vtM — 🏆🏆🏆🏆🏆🏆#Liverpool (@Nassifayah1) September 4, 2019

​وأكد الموقع، أن إدارة الريدز لن تسمح برحيل صلاح سوى في حالة واحدة هي تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي عن الموسم الحالي.

وأفادت التقارير أن هناك تفكير في أن يستفيد المدير الرياضي لنادي ليفربول، مايكل إدواردز من بيع محمد صلاح في الصيف المقبل في تدعيم صفوف الفريق بشكل أكبر.

وطرح الموقع 3 لاعبين قادرين على تعويض رحيل محمد صلاح، وطالب إدارة النادي بمحاولة التعاقد مع إثنين منهما، وهما:

- الفرنسي كيليان مبابي، نجم هجوم فريق باريس سان جيرمان.

- الإنجليزي جادون سانشو، جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

- الألماني كاي هافيرتز، لاعب وسط فريق باير ليفركوزن.