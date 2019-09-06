راموس يبرر حركته الغريبة في المباراة ضد رومانيا... (فيديو وصور)

واستخدم راموس يديه لرسم شكل نظارة نحو عينيه عقب تسجيله هدف الأول لبلاده، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء بوجه اللاعب الإسباني، معتبرا العلامة تشكل نوع من الإهانة. صحيفة "آس" الإسبانية.
📽 قوووووووووول اول اسبانيا راموووس— PKMKL (@PKMKL1) September 5, 2019
VIA: @FasterGoal#رومانيا_اسبانيا pic.twitter.com/cI2pzzcZJq
وبرر راموس استخدام رمز النظارة بواسطة يديه تعود إلى ابن أخيه الذي يعاني من ضعف النظر، ويحتاج إلى ارتداء نظارة من أجل مشاهدة المباراة، وكان يرغب في أن تقوم الجماهير بالفعل ذاته من أجل مؤازرته، ولكن الحكم أساء الفهم وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.
وبينت الصحيفة الإسبانية، أن حكم اللقاء حرص على الاعتذار من راموس بعد أن تفهم السبب الذي قام من أجله بعمل تلك الإشارات.
Extraña amarilla a Sergio Ramos por la celebración de su gol - https://t.co/VWB0sz1KtK pic.twitter.com/T138F4DIts— David Raudales (@dfraudales) September 6, 2019
وافتتح سيرجيو راموس التسجيل في المباراة التي تجمع منتخب بلاده إسبانيا مع رومانيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
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