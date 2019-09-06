راموس يبرر حركته الغريبة في المباراة ضد رومانيا... (فيديو وصور)

أوضح لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، سيرجيو راموس، السبب وراء طريقة احتفاله المثيرة للجدل، التي استخدمها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام رومانيا، في تصفيات أمم أوروبا.

واستخدم راموس يديه لرسم شكل نظارة نحو عينيه عقب تسجيله هدف الأول لبلاده، الأمر الذي دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الصفراء بوجه اللاعب الإسباني، معتبرا العلامة تشكل نوع من الإهانة. صحيفة "آس" الإسبانية.

وبرر راموس استخدام رمز النظارة بواسطة يديه تعود إلى ابن أخيه الذي يعاني من ضعف النظر، ويحتاج إلى ارتداء نظارة من أجل مشاهدة المباراة، وكان يرغب في أن تقوم الجماهير بالفعل ذاته من أجل مؤازرته، ولكن الحكم أساء الفهم وأشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

وبينت الصحيفة الإسبانية، أن حكم اللقاء حرص على الاعتذار من راموس بعد أن تفهم السبب الذي قام من أجله بعمل تلك الإشارات.

Extraña amarilla a Sergio Ramos por la celebración de su gol - https://t.co/VWB0sz1KtK pic.twitter.com/T138F4DIts — David Raudales (@dfraudales) September 6, 2019

وافتتح سيرجيو راموس التسجيل في المباراة التي تجمع منتخب بلاده إسبانيا مع رومانيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.