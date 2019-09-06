فيديو يكشف كيف تقيم لعبة "فيفا" مستوى مهارات لاعبيها

نشرت شركة "إي أيه سبورتس فيفا" المنتجة للعبة "فيفا" الشهيرة لكرة القدم، مقطع فيديو، يظهر فيه طريقة تقييمها لمستويات مهارات لاعبيها.

وأشارت الشركة في مقطع الفيديو، إلى أن تلك هي الطريقة التي يتم فيها تقييم مستوى أفضل 100 لاعب في العالم على لعبة "فيفا".

وقالت إن التقييم الجديد لأفضل 100 لاعب على لعبة "فيفا" سيصدر يوم 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.

Ever wonder how #FIFARatings are made..? 👀📋



See the Top 100 players and get ready for their ratings reveal on Sep 9 👉 https://t.co/HHMiXYNZ3V pic.twitter.com/OaawMUGjdb — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 6, 2019

​ويظهر في مقطع الفيديو أن اللعبة تقيم مستوى اللاعبين بطرق مختلفة مثل "قوة التسديدة" و"السرعة" و"القدرة على المراوغة" و"القدرة على استخلاص الكرة"، وما إلى ذلك من مهارات.

وضمت قائمة الأفضل 29 لاعبا، لا يزالوا ينتظرون تقييم اللعبة لاختيار أفضل 20 لاعب في العالم من بينهم، والتي ضمت مجموعة أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مثل:

سيرجيو أغويرو، وبيير-إمريك أوبيميانغ، وكريم بنزيمة، وبرناندو سيلفا، وإدنسون كافاني، وكوتينيو، وكريستيانو رونالدو، وآنخيل دي ماريا، وأنطونيو غريزمان، وإيدن هازارد، وزلاتان إبراهيموفيتش، وماريو إيكاردي، وكيرو إمبولي، ولورينزو إنساين، وهاري كين، وألكسندر لاكزيت، وروبرت لافيندوفسكي، وروميلو لوكاكاو، وساديو ماني، وكيليان مبابي، ودريس مرتينيز، وليونيل ميسي، ونيمار، وروبرتو فرمينيو، ومحمد صلاح، وليروي ساني، وهوانغ مين سون، ورحيم سترلينغ، ولويس سواريز.