بعد دعوته رسميا... مالك "بيراميدز" الأسبق يوافق على حضور نهائي كأس مصر

أعلن محمود الأسيوطي، المالك الأسبق لنادي "بيراميدز" المصري تلقيه دعوة لحضور مباراة الفريق ضد "الزمالك"، الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم بملعب "برج العرب" في الإسكندرية.

وقال الأسيوطي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "بكل سرور تلقيت دعوة اليوم من إدارة نادي بيراميدز لحضور نهائي كأس مصر، ولهم كل الشكر وسوف أحضر النهائي إن شاء الله في ملعب برج العرب".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين الماضي، عن موعد نهائي كأس مصر، المقرر إقامته بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

وقال الاتحاد المصري في بيان له نشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، "تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر / أيلول الحالي موعدا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز".

وحدد الاتحاد المصري ملعب برج العرب لإقامة المباراة كما أعلن عن السماح بحضور 20 ألف مشجع، بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب 27 في تاريخه، بينما يأمل بيراميدز أن يعانق الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف في الوقت الإضافي سجله مصطفى محمد في الدقيقة 98، بينما صعد بيراميدز بعد تغلبه بهدفين دون رد على نظيره بتروجت، أحرز هدفي الفريق السماوي إيريك تراوري في الدقيقة (16)، وإبراهيم حسن في الدقيقة (44).

يذكر أن بيراميدز، كان مملوكا لمحمود الأسيوطي تحت اسم "الأسيوطي سبورت" الذي باعه إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، في مايو/ أيار 2018 الذي قام بتغيير اسم النادي إلى بيراميدز وأحدث طفرة كبيرة بشراء مجموعة من النجوم والأسماء اللامعة.

وباع آل الشيخ حصته في النادي إلى نائبه الإماراتي سالم الشامسي منذ 3 أشهر تقريباً.