ماكغريغور يتحدى نورمحمدوف في روسيا

وجه البطل الإيرلندي في الفنون القتالية المختلطة، كونور مكغريغور، رسالة إلى البطل الروسي حبيب نورمحمدوف عقب فوز الأخير يوم أمس في نزاله على الأمريكي داستن بويرييه.

البطل الإيرلندي وجه رسالة إلى الروسي عن استعداده لمواجهته في نزال ثأري في موسكو.

حيث نشر الإيرلندي تغريدة على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" طلب فيها إقامة نزال الغعادة في موسكو.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 7, 2019

وكان الروسي قد حافظ على حزامه كبطل في فئته يوم أمس السبت على الأمريكي بورييه في نزال أقيم في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وتعتبر هذه هي المواجهة الأولى للمقاتل الروسي، بعد غيابه عن حلبات النزال لتسعة أشهر، بسبب الإيقاف، بعد المشاكل التي حصلت خلال لقائه الأخير أمام ماكغريغور.