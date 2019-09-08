3 أندية يمكن أن تكون وجهة صلاح القادمة

تطور أداء المصري محمد صلاح منذ قدومه إلى ناديه ليفربول قادما من روما الإيطالي، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي ومن أبرز المهاجمين في العالم.

قادما من روما الإيطالي وبمبلغ وصل لحوالي 37 مليون جنيه إسترليني، تمكن المصري من تسجيل 71 هدفا في 110 مباراة.

وشهد موسمه الأول تحطيم عدد من الأرقام القياسية للنادي و الدوري الممتاز، بالإضافة لستجيله 44 هدفا في 52 مباراة، الأمر الذي أدى لانتشار الشائعات والتكهنات حول وجهته المقبلة.

صرح الصحفي الرياضي، دانكان كاسلز، بأن المصري إن استمر على هذا التألق، فإن العديد من الأخبار ستربطه بأندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

وبحسب الصحفي فإن إمكانية بيع اللاعب لأحد تلك الأندية قد يكون متاحا في حال تم تقديم عرض جيد إلى ليفربول، الذي يحتاج لتدعيم خطه الخلفي وبخاصة في الجهة اليسرى.

مؤكدا على أن اللاعب إذا استمر بنفس النجاح الهجومي فإنه سيحصل على عقود من تلك الفرق الثلاث، فهو لن يستمر في الأنفيلد لنهاية حياته.