نادي مصري يتصدر قائمة أندية العالم الأكثر فوزا بالبطولات

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا حول الأندية الأكثر نجاحا على مستوى العالم مستندة على إجمالي عدد البطولات التي حققتها على مر تاريخها.

ووفقا للتقرير، احتل الأهلي المعروف بنادي القرن الأفريقي صدارة الأندية الـ 30 الأكثر تحقيقا للبطولات في العالم متفوقا على جميع الأندية العالمية، حيث حصد 41 لقبا في بطولة الدوري المصري، و36 لقبا في بطولة كأس مصر و10 ألقاب في بطولة السوبر المحلي و19 لقبا على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا وسوبر أفريقي وألقاب في أبطال الكؤوس الإفريقية، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

The 30 most successful football clubs in the world - based on total trophies won https://t.co/2SnT6Nen8J pic.twitter.com/rGcDddTTbB — Mirror Football (@MirrorFootball) September 8, 2019

وضمت القائمة 30 ناديا، وجاء نادي برشلونة الإسباني في الترتيب الـ 6 برصيد 91 بطولة، فيما حل ريال مدريد في المركز الـ 7 برصيد 90 بطولة، وجاء نادي الزمالك المصري الغريم التقليدي للنادي الأهلي في المركز الـ 23 برصيد 52 بطولة.

يذكر أن الأهلي أحرز بطولة الدوري لموسم 2018-2019 والذي يعد الأطول في تاريخ الكرة المصرية برصيد 80 نقطة، ويليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 72.

وتمكن الأهلي من الفوز بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي، وسط منافسة قوية على اللقب مع الزمالك وبيراميدز.