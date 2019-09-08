نجم الدوري الإنجليزي يتعرض للضرب المبرح بعد اتهامه بالتحرش

تعرض داني درينكووتر لاعب وسط بيرنلي المعار من تشيلسي، لإصابات بالغة في الوجه والساق بعد مشاجرة عنيفة مع عدة رجال في إحدى الملاهي الليلية.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، حاول اللاعب الفائز بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي، التحرش بزوجة أحد لاعبي كرة القدم.

وبدأت المشاجرة عندما ذهب درينكووتر للاحتفال بعيد ميلاد أحد أصدقائه في ملهى ليلي في مدينة مانشستر، ومع الاحتفالات شرب لاعب الوسط كمية كبيرة من الخمور ليدخل في حالة سكر.

Danny Drinkwater battered by six thugs outside nightclub after trying to bed another footballer’s lover https://t.co/M2FLNh8uL7 pic.twitter.com/o5o0s6PiH0 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 8, 2019

وحاول درينكووتر الحديث مع زوجة أحد اللاعبين ويدعى جوسي نتاي يلعب لنادي سكونثورب يونايتد، قبل أن يطلب منه المدافع الابعتاد عن زوجته وعدم مضايقتها.

وشتبك الثنائي معا وحضر حراس الملهى الليلي لمحاولة فض الاشتباك بينهما، قبل أن يتدخل ستة رجال وينهالو بالضرب على درينكووتر.

وتعرض اللاعب لإصابة في الكاحل وكدمات في الوجه والعين والذراعين، وجرح في الوجه، ليسافر إلى إسبانيا حتى يستعيد عافيته ومن ثم يعود مرة أخرى إلى إنجلترا.

وعلم نادي بيرنلي بالأمر ويبحث الآن مصير درينكووتر الذي سيجتمع صباح غدا الإثنين مع المدرب شون دايش.

ويحتاج اللاعب إلى أربعة أسابيع للتعافي من الإصابات التي تعرض لها قبل أن يبدأ التأهيل للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات.