محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في "فيفا 20"... ويتفوق على نجمي برشلونة وريال مدريد

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني قائمة اللاعبين الأعلى قوة في لعبة "فيفا 20".

وجاء ميسي في المركز الأول بـ94 نقطة مقابل 93 نقطة لكريستيانو رونالدو و92 نقطة لنيمار و91 نقطة لإيدن هازارد.

وجاء البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي في المركز الخامس بـ91 نقطة يليه السلوفاكي يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد في المركز السادس بـ91 نقطة أيضا.

وحل الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز السابع بـ90 نقطة متساويا مع زميله المصري محمد صلاح.

وفي المركزين التاسع والعاشر، جاء الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد والألماني تير شتيجن حارس برشلونة على الترتيب برصيد 90 نقطة لكل منهما.