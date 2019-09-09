محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين في "فيفا 20"... ويتفوق على نجمي برشلونة وريال مدريد

وجاء ميسي في المركز الأول بـ94 نقطة مقابل 93 نقطة لكريستيانو رونالدو و92 نقطة لنيمار و91 نقطة لإيدن هازارد.
وجاء البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي في المركز الخامس بـ91 نقطة يليه السلوفاكي يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد في المركز السادس بـ91 نقطة أيضا.
Top 100 #FIFA20 player #ratings (finally) revealed!— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 9, 2019
1. @TeamMessi
2. @Cristiano
3. @neymarjr
4. @hazardeden10
5. @DeBruyneKev
6. Jan Oblak
7. @VirgilvDijk
8. @MoSalah
9. @lukamodric10
10. @mterstegen1
11 - 100: https://t.co/rDjYQbOtGc pic.twitter.com/nKOfFFcgLv
وحل الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز السابع بـ90 نقطة متساويا مع زميله المصري محمد صلاح.
وفي المركزين التاسع والعاشر، جاء الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد والألماني تير شتيجن حارس برشلونة على الترتيب برصيد 90 نقطة لكل منهما.
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