محمد صلاح يضيف جائزة جديدة لدولابه

بدأ محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، موسم حصد الجوائز الفردية، بحصوله على أول جائزة فردية للموسم الجاري.

وتوج صلاح بجائزة أجمل هدف في شهر أغسطس/آب لليفربول، والذي هز به شباك أرسنال.

نادي ليفربول كشف قبل أيام عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر أغسطس/آب الماضي.

The winner of our Goal of the Month award for August...



...@MoSalah 🆚 @Arsenal 🏆🔥



Here's our top 5️⃣ from August ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) September 10, 2019

وتواجد في القائمة هدفين لمحمد صلاح، في شباك أرسنال والذي حصد المركز الأول في التصويت والآخر في شباك نورويتش سيتي والذي جاء في المركز الثالث، بينما حل هدف ساديو ماني في ساوثامبتون في المركز الثاني بالتصويت.

وشهدت القائمة حضور هدف ديفورك أوريجي في نورويتش سيتي وهدف ساديو ماني الثاني في شباك تشيلسي بالسوبر الأوروبي وكذلك أمام بيرنلي، وهدفي روبيرتو فيرمينو أمام ساوثامبتون ثم بيرنلي.

يذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف، يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

ويحتل الريدز صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال 4 جولات ليبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.