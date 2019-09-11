أسطورة ملعب سان سيرو إلى زوال... وتكلفة الهدم تبلغ 45 مليون يورو

موسكو - سبوتنيك. قالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن بناء ملعب جديد سيكلف نحو 605 مليون يورو، موضحة أنه وفقا للخطة الأولية، ستكون الطاقة الاستيعابية للملعب 60 ألف شخص، وأنه يمكن تخفيضها إلى 55 ألفا إذا لزم الأمر.

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية، قد تحدثت في وقت سابق، أن قادة كلا الناديين، دعموا مشروع بناء ملعب جديد على الأراضي التي يشغلها حاليا موقف السيارات المجاور لسان سيرو.وتقدمت إيطاليا في وقت سابق، بطلب مشترك لميلانو وكورتينا دامبيزو، لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة عام 2026، وصرح رئيس بلدية ميلانو آنذاك، جوزيبي سالا، أن كتاب طلب الحصول على حق استضافة الألعاب الأولمبية، يحتوي بندا مفاده، أن الجانب الإيطالي يضمن فيه أن ملعب سان سيرو سيجهز عام 2026.