رحيم ستيرلينج يتعرض لإهانات عنصرية في لندن

تعرض النجم الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينج لإساءة عنصرية من أحد جماهير بلغاريا خلال مباراة منتخب إنجلترا وضيفه البلغاري في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

قال أحد مسؤولي ملعب ويمبلي، إن أحد المشجعين وجه عبارات عنصرية ضد ستيرلينج خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز منتخب إنجلترا برباعية نظيفة، ليطرد من الملعب ويتم تسليمه إلى الشرطة.

وأكدت شرطة لندن أنه تم إلقاء القبض على المشجع البلغاري، قبل أن تطلق سراحه بعد انتهائها من التحقيقات التي أجريت معه.

Raheem Sterling targeted with racist abuse during England vs Bulgaria https://t.co/vQu8lIyB95 — The Independent (@Independent) September 11, 2019

وأضاف المسؤول الإنجليزي "ملعب ويمبلي يطبق سياسة عدم التسامح مطلقا فيما يتعلق بالسلوك المعادي للمجتمع والتمييز، وأي شخص يتم إدانته سيطرد على الفور وسيتم إبلاغ الشرطة عنه".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتعرض خلالها ستيرلينج لإهانات عنصرية، فقد سبق له وأن تعرض لهتافات غير لائقة خلال مباراة منتخب إنجلترا مع مضيفه منتخب الجبل الأسود في شهر مارس/ آذار الماضي.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم معاقبة اتحاد الجبل الأسود بإقامة المباراة التالية للفريق دون جمهور، وتغريمه 17 ألف جنيه إسترليني.