مسلسل انتقال نيمار إلى برشلونة لم ينته والانتقالات الشتوية تحدد

قصة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة يبدو أنها لم تنته على الرغم من إقفال سوق الانتقالات الصيفي، رغم تعقد المفاوضات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة، إلا أن النادي الإسباني لم يغلق ملف البرازيلي.

صرح خافيير بورداس، المدير التنفيذي للبارسا، يوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الإسبانية: "طالما أراد نيمار العودة إلى برشلونة، سنفعل كل ما في وسعنا لإعادته".

وأضاف بورداس، قائلا: "نيمار لم يتأقلم مع أجواء باريس، لقد أخطأ بانتقاله إلى الفريق الفرنسي، وأدرك بنفسه هذا الخطأ".

وعن إمكانية حدوث الصفقة في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة في يناير/كانون الثاني، قال بورداس: "سنرى ما سيحدث، كل شيء يتغير بسرعة في عالم كرة القدم، لكن نيمار يبقى نيمار، إنه حالة خاصة، فهو لاعب استثنائي يريد العودة إلى برشلونة".

وكان الأرجنتيني ميسي قد تحدث في مقابلة صحفية بوقت سابق عن عودة نيمار، قائلا: "أشعر بخيبة أمل لعدم قدرتنا على التعاقد معه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، كنت أتمنى عودته".

وأضاف الأرجنتيني: "عودته كانت ستمثل قفزة للنادي في حقوق الرعاية، بصراحة لا أدري ما إذا قام برشلونة بكل شيء ممكن لإعادته".