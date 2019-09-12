محمد صلاح يواصل حصد الجوائز

سجل اللاعب المصري ثلاثة أهداف وصنع هدفين في ست مباريات بجميع المسابقات خلال الشهر الماضي.

وتفوق محمد صلاح في الاستفتاء الذي أقيم عبر موقع ليفربول، على زميليه في الخط الأمامي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

3⃣ goals ⚽️

2⃣ assists 🅰️

1⃣ @StanChart Player of the Month award 🏆



A great August for @MoSalah 🙌 — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2019

قال صلاح عقب حصوله على الجائزة: "أنا سعيد للفوز بالجائزة، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات. فزنا في جميع مباريات الشهر الماضي، لذلك نحن بحاجة للتركيز فيما هو قادم ومواصلة الفوز".

وعن مواجهة أرسنال وهدفه، أضاف صلاح "هو من أفضل أهدافي مع ليفربول. لا أستطيع قول إنه الأفضل، لكنني أحببته. كنا بحاجة لقتل المباراة في ظل المستوى الجيد الذي قدمه أرسنال، وأعتقد أن الهدف أحدث الفارق".

وأكمل اللاعب "أشعر بأنني في حالة جيدة. الموسم الماضي والسابق له سجلت ثلاثة أهداف بعد 8 أو 9 مباريات، لذلك فإن تسجيلهم بعد 3 أو 4 مباريات يشعرني بالسعادة، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يواصل الفريق الفوز والفوز والفوز والفوز".

“I am happy to win the award, but the most important thing as I’ve said before is winning games.” @MoSalah on being named @StanChart Player of the Month for August 👇 — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2019

وعن استئناف الدوري الإنجليزي بمواجهة نيوكاسيل يونايتد يوم السبت، أضاف صلاح "دائما ما تكون مواجهة صعبة بسبب الطريقة التي يلعبون بها وامتلاكهم لفريق جيد ومدرب جيد".

وأتم صاحب الرقم 11 "نحن بحاجة إلى التركيز على أنفسنا والقيام بعملنا. نحن بحاجة لتحقيق الفوز في كل مباراة. الموسم الماضي خسرنا الدوري بفارق نقطة، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة على حدة وليس التطلع للمستقبل".