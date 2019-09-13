الحوثي يعلن مكافآت مالية للاعبي المنتخب اليمني المشارك في تصفيات "قطر 2022"

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي عن مكافآت مالية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم المشارك في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال الحوثي في تغريدة له عبر موقع "تويتر" الخميس: "سنحتفل في ٢٦ مارس ٢٠٢٠م بصمود الشعب وبحضوره المشرف في ساحات الفعالية وبانتصارت جديدة لأبطالنا العسكريين وبفوز أبطالنا الرياضيون في مباراة الإياب في نفس اليوم مع تكرار للهدف الدبل".

بإذن الله سنحتفل في ٢٦ مارس ٢٠٢٠م بصمود الشعب،

و بحضوره المشرف في ساحات الفعالية، وبانتصارت جديدة لأبطالنا العسكريين،

وبفوز أبطالنا الرياضيين في مباراة الإياب في نفس اليوم مع تكرار للهدف #الدبل#شفت_الدبل — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 12, 2019

"خمسمائة ألف ريال لكل لاعب"

وأضاف في تغريدة آخرى: "تشجيعا للفريق ودعما للاعبي المنتخب نعلن عن تقديم خمسمائة ألف ريال لكل لاعب عند عودتهم إلى أرض الوطن الغالي ووصولهم إلى عاصمة الأحرار صنعاء الجمهورية والحرية والديمقراطية بإذن الله".

تشجيعا للفريق

ودعما للاعبي المنتخب نعلن عن تقديم خمسمائة ألف ريال لكل لاعب عند عودتهم إلى أرض #الوطن_الغالي

ووصولهم إلى عاصمة الاحرار #صنعاء الجمهورية والحرية والديمقراطية باذن الله #شفت_الدبل — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 12, 2019

وكان المنتخب اليمني لكرة القدم تعادل مع نظيره السعودي 2-2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وأقيمت المباراة يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البحرينية المنامة بسبب الأوضاع في اليمن. وتقدم المنتخب اليمني مرتين بهدفين سجلهما محسن قراوي وعمر الداحي في الدقيقتين الثامنة و37 وتعادل المنتخب السعودي في المرتين بهدفين سجلهما هتان سلطان باهبري وسالم الدوسري في الدقيقتين 23 و48.

وحصل المنتخب اليمني على نقطة ثمينة أمام نظيره السعودي ليرفع رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة بفارق نقطة واحدة خلف نظيره الفلسطيني الذي خسر 1 / 2 أمام منتخب سنغافورة في وقت سابق اليوم لينفرد منتخب سنغافورة بصدارة المجموعة رافعا رصيده إلى أربع نقاط.