عناق افتراضي… محمد صلاح يعانق ماني بفيديو ساخر قبل لقاء نيوكاسل

نشر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فيديو ساخر لعناق افتراضي بينه وبين زميله السنغالي ساديو ماني عبر حسابه بموقع "تويتر" قبل لقاء الريدز ونادي نيوكاسل المقام مساء السبت.

ومازح صلاح زميله ماني بهذا الفيديو بعدما أُثير حول غضب الأخير من صلاح بسبب عدم تمرير الكرة في مباراة بيرنلي الأخيرة، التي أقيمت ضمن الأسبوع الرابع من منافسات البريميرليج، وانتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

الفيديو الكوميدي، حاز إعجاب وتعليقات الكثير من رواد موقع تويتر فكتب حكيم: "يالعيب، محمد صلاح نجم إجتمع فيه الأخلاق الحميدة فكان رمزا للإنسانية الجميلة".

يالعيب #محمد_صلاح

نجم إجتمع فيه الأخلاق الحميده

فكان رمزا للأنسانيه الجميله — #HKEEM_MISR DR.ABDOU (@AbdouHkeem) September 13, 2019

بينما كتب وليد خالد: "أوك متفقين إنو صلاح ما عنده خلاف .. لكن ماذا عن موقف ساديو لن نرى منه أي ردة فعل بعد غضبه للآن".

اوك متفقين انو صلاح ما عنده خلاف .. لكن ماذا عن موقف ساديو لن نرى منه اي ردة فعل بعد غضبه للآن — Waleed Khaleed (@Twiity1996) September 13, 2019

وكان ظهور كلوب في الفيديو لافتا، فقال قصي: "عينكم على يوركن كلوب".

عينكم على يوركن كلوب 😂😂😂 — qusay kareem (@qusay25) September 13, 2019

وكانت مقاطع مصورة أظهرت انفعال مانى في أثناء استبداله في نهاية مباراة الفريق أمام بيرنلي، ​ولم يتضح بعد السبب الذي أظهر ماني بهذا الانفعال والغضب بينما ذهب عدد من المحللين إلى أن السبب يكمن في "أنانية" صلاح الذي رفض طوال المبارة تمرير الكرة له.

و​سجل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رقما قياسيا للنادي بالفوز للمرة 13 على التوالي في دوري الأضواء والتغلب 3-صفر خارج أرضه على بيرنلي ليحتفظ بالتقدم بفارق نقطتين على مانشستر سيتي حامل اللقب.