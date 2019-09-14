ليفربول يستأنف الدوري بثلاثية

نهاية المباراة

هجمة منظمة من لاعبي ليفربول على حدود منطقة الجزاء بسلسلة من التمريرات القصيرة المتبادلة بين محمد صلاح وفيرمينو مكنت الأول من إختراق منطقة الجزاء والانفراد بالمرمى قبل أن يسدد كرة متقنة داخل الشباك على يسار الحارس

الدقيقة 72 محمد صلاح يسجل الهدف الثالث ويقتل المباراة جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، جوووووووووووووووووووووووووووووووول، جاء دور الملك! 🚨⚽️ pic.twitter.com/BN1RJ9PyqF — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 14, 2019

بداية الشوط الثاني Two goals from Sadio Mane and Liverpool are back on track 🔥🎯 pic.twitter.com/D5YwQ25kyD — B/R Football (@brfootball) September 14, 2019

نهاية الشوط الأول HALF-TIME Liverpool 2-1 Newcastle



Liverpool come from behind thanks to a Sadio Mane brace#LIVNEW pic.twitter.com/GInkUGogKC — Premier League (@premierleague) September 14, 2019

تشهد المباراة تعرض ديفوك أوريغي للإصابة ومشاركة روبيرتو فيرمينو بدلا منه، ليصنع البرازيلي الهدف الثاني مستغلا خطأ جونجو شيلفي مستخلصاً الكرة ويمررها لماني المنطلق خلف المدافعين ويضعها بسهولة داخل الشباك

ماني يضرب مجددا ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 SSSSAAAAADDDDDDDIIIIIOOOOOOOO IS AT IT AGAIN!! pic.twitter.com/4Yp7BedaZu — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019

بمجهود فردي من الظهير الأيسر أندرو روبيرتسون ينطلق من الجبهة اليسرى ويرواغ أكثر من مدافع لنيوكاسل ممررا لزميله ساديو ماني الذي تسلم الكرة بشكل جيد ثم أطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى

ساديو ماني يتعادل لليفربول في الدقيقة 28 SADIO WITH A SPECIAL STRIKEEEEEEEEEEE!!! GET IN!! pic.twitter.com/1D4yIjzbIb — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019

الهدف جاء من هجمة مرتدة أنهاها جيترو بمراوغة ترينت أليكساندر أرنولد قبل أن يسدد كرة قوية داخل الشباك

هدف مبكر في الدقيقة السابعة يسجله نيوكاسل عن طريق جيترو ويليامز 7' - GOOOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!! WHAT A STRIKE FROM JETRO WILLEMS! 1-0 TO #NUFC! pic.twitter.com/UoVDDXNnMm — Newcastle United FC (@NUFC) September 14, 2019

بداية المباراة LET'S GO LADS!! ✊#LIVNEW — Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019

تشكيل نيوكاسل TEAM NEWS



Here's how Newcastle United will line up for today's @premierleague game against @LFC at Anfield. #NUFC pic.twitter.com/j2zgUTMoVZ — Newcastle United FC (@NUFC) September 14, 2019