ليفربول يستأنف الدوري بثلاثية

تابعوا أولى مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف ليفربول منافسه نيوكاسل يونايتد على ملعب آنفيلد.
جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول، جوووووووووووووووووووووووووووووووول، جاء دور الملك! 🚨⚽️ pic.twitter.com/BN1RJ9PyqF— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 14, 2019
Two goals from Sadio Mane and Liverpool are back on track 🔥🎯 pic.twitter.com/D5YwQ25kyD— B/R Football (@brfootball) September 14, 2019
HALF-TIME Liverpool 2-1 Newcastle— Premier League (@premierleague) September 14, 2019
Liverpool come from behind thanks to a Sadio Mane brace#LIVNEW pic.twitter.com/GInkUGogKC
SSSSAAAAADDDDDDDIIIIIOOOOOOOO IS AT IT AGAIN!! pic.twitter.com/4Yp7BedaZu— Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019
SADIO WITH A SPECIAL STRIKEEEEEEEEEEE!!! GET IN!! pic.twitter.com/1D4yIjzbIb— Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019
7' - GOOOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!! WHAT A STRIKE FROM JETRO WILLEMS! 1-0 TO #NUFC! pic.twitter.com/UoVDDXNnMm— Newcastle United FC (@NUFC) September 14, 2019
LET'S GO LADS!! ✊#LIVNEW— Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019
TEAM NEWS— Newcastle United FC (@NUFC) September 14, 2019
Here's how Newcastle United will line up for today's @premierleague game against @LFC at Anfield. #NUFC pic.twitter.com/j2zgUTMoVZ
🔴 #LIVNEW TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) September 14, 2019
Our team to face @NUFC today 👊 https://t.co/nS8VdmB2bN
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