بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل (3-1) في الدوري الإنجليزي

واصل ليفربول تحقيق الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بالفوز 3-1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة.

تقدم الضيوف في الدقيقة السابعة عن طريق جيترو ويليامز، قبل أن يرد الريدز بثلاثية عن طريق ساديو ماني (هدفين) ومحمد صلاح في الدقائق 28 و40 و72.

بهذه النتيجة، حقق ليفربول العلامة الكاملة بالوصل للنقطة رقم 15 من 5 مباريات، متصدرا جدول ترتيب المسابقة.