يوفنتوس ينتزع نقطة خارج الديار أمام فيورنتينا

ودخل يوفنتوس المباراة التي أقيمت باستاد أرتيميو فرانكي بعد فوزه بأول مباراتين وكان مرشحا بقوة للانتصار أمام فيورنتينا الذي لا يملك أي نقاط ولم يفز في 16 مباراة متتالية بالدوري.

وتألق فرانك ريبري في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية مع فيورنتينا الذي صنع الفرص الأخطر، لكن افتقار فريق المدرب فينشنزو مونتيلا للمسة الأخيرة ساعد يوفنتوس على انتزاع نقطة التعادل.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد سبع نقاط لكنه قد يفقد القمة لصالح إنتر ميلان أو تورينو في نهاية الجولة، بينما يحتل فيورنتينا المركز 16 بعد حصوله على أول نقطة هذا الموسم.

وبهذا التعادل امتدت مسيرة فيورنتينا الخالية من الانتصارات في الدوري الإيطالي إلى 17 مباراة، وهي الفترة الأسوأ له في المسابقة منذ موسم 1970-1971.