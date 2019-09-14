بعد عرض مرتضى منصور... الأهلي المصري يصدر بيانا بشأن علاج مؤمن زكريا

أعلن النادي الأهلي في بيان، اليوم السبت، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارا قبل شهرين من الآن بتحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا في الداخل والخارج.

وجاء في البيان الذي نشر على حساب النادي الأهلي الرسمي، أنه "تقرر حصول مؤمن زكريا على مستحقاته المالية بعض النظر عن قيده في قائمة الفريق من عدمه".

ووفقا للبيان، فإن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا وأبلغه بنفسه بقرار مجلس الإدارة.

وأكد الخطيب لـ مؤمن زكريا "الأهلي لم ولن يتخلى عن أبنائه على مدار تاريخه وأنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الاتجاهات حتى يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد".

وتابع البيان، "لم نكن بحاجة للإعلان عن كل تلك التفاصيل، سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف محمود الخطيب لأن سياسة النادي لم تتغير ولن يتخلى يوما عن أبنائه".

ويُعطي الخطيب "اهتماما خاصا بـ مؤمن زكريا منذ عمله بإصابته والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه في ألمانيا خلال الفترة الماضية". بحسب البيان.

وكان مؤمن زكريا قد ظهر في حديث تليفزيوني ليتحدث عن إصابته، ولكن "حاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصيرا من النادي.

وكان خالد الغندور لاعب نادي الزمالك الأسبق، قد أعلن أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرر علاج مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على نفقته الخاصة.