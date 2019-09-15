ماني يتحدث مجددا عن خلافاته مع صلاح: هذا ما فعلته مع اللاعب المصري

تحدث الدولي السنغالي، ساديو ماني، مجددا عن التقارير التي تشير إلى وجود خلافات بينه وبين زميله في ليفربول، الدولي المصري، محمد صلاح.

وفي نهاية مباراة ليفربول أمام نيوكاسل، حسم ساديو ماني الجدل المثار حول وجود خلاف بينه وبين محمد صلاح.

وكان ليفربول قد انتزع فوزا ثمينا من نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل ماني هدفين منهما وأضاف صلاح الهدف الثالث.

"Ça n'a pas été facile..."



"Avec Salah ? C'est oublié, il fallait se dire les choses en face..."



Sadio Mané (@LFC) au micro de @canalplus après #LFCNUFC #LFCNEW 🗣️ pic.twitter.com/9Gw8kc5aIm — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 14, 2019

​بهذه النتيجة، حقق ليفربول العلامة الكاملة بالوصل للنقطة رقم 15 من 5 مباريات، متصدرا جدول ترتيب المسابقة.

وعقب المباراة، قال ساديو ماني لقناة "كانال بلس" الناطقة باللغة الفرنسية: "تلك الأمور تحدث دوما في كرة القدم".

وتابع ""أحيانا تحتاج للتحدث وجها لوجه لتُنهي الأزمة وهذا ما فعلناه سويا".

وأوضح

"تحدثت مع محمد صلاح وتصافينا، لنكون أصدقاء كما كنا من قبل".

واعترف ماني في تصريحاته أنه لم يكن راضيا عن سلوك محمد صلاح، بعد تجاهله تمرير الكرة له في مباراة بيرنلي، لكنه عاد وأشار إلى أن اللاعبين تخطيا تلك الأزمة تماما.

وأردف "أعجبتني ردة فعل محمد صلاح على مواقع التواصل والفيديو الكوميدي الذي نشره".

وعلق كذلك يورغن كلوب، المدير الفني للريدز في تصريحات نقلها موقع "مترو" على الواقعة بقوله: "ساديو ماني، رجل عاطفي ولا يعرف كيف يخفي مشاعره، وكان منزعجا من أمر تم في الملعب، وهذا يحدث في بعض الأحيان ولا مانع في ذلك".

​وأضاف "هذه هي كرة القدم، فهو لم يخطئ بحق أحد، وكلنا لا نزال أصدقاء، تحدثنا حينها في غرفة الملابس وكل شيء بخير".

وكانت مقاطع مصورة أظهرت انفعال مانى في أثناء استبداله في نهاية مباراة الفريق أمام بيرنلي، ​ولم يتضح بعد السبب الذي أظهر ماني بهذا الانفعال والغضب بينما ذهب عدد من المحللين إلى أن السبب يكمن في "أنانية" صلاح الذي رفض طوال المبارة تمرير الكرة له.

ولكن محمد صلاح، حاول تهدئة الأجواء مع ساديو ماني، بنشره مقطع فيديو كوميدي، الذي يظهر فيه طفلين يتعانقان، وتم تعديل الصورة بوضع وجه ماني وصلاح بدلا من وجه الطفلين.