رونالدو ينهار من البكاء بعد مشاهدته لمقطع فيديو

لم يتمالك نجم البرتغال ويوفنتوس، كريستيانو رونالدو، نفسه وانهار في البكاء، بعد رؤيته فيديو لوالده قبل وفاته عن عمر يناهز الـ52 عاما.

وأثناء حلوله ضيفا في برنامج "Good Morning Britain"، من تقديم بيرس مورغان، تم عرض لرونالدو لقطات فيديو لوالده، إلا أن الأخير انهار في البكاء.

وقال رونالدو معلقا: "لم أر هذا الفيديو من قبل أبدا".

وتابع: "لا أعرف والدي بشكل كاف، لقد كان مدمنا للكحول، لم ير أبدا ما أصبحت عليه، لم يرني على منصات التتويج وأنا أحصد الجوائز، محزن أن أصبح رقم 1 وهو لم ير ذلك".

يشار إلى أن ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين، أفصح مؤخرا عن رد فعله، في حال دعاه كريستيانو رونالدو للعشاء.

وقال ميسي لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا يوجد أي مشكلة مع رونالدو، قلت كثيرا إن علاقتنا جيدة وربما لسنا أصدقاء، لكن هذا أمر طبيعي لكوننا لم نتشارك غرفة خلع الملابس ولا نلتقي سوى في الحفلات وبعض المباريات".

وتابع: "لا أعرف إن كان هناك عشاء، كما قال رونالدو لأننا نعيش في مدينتين متباعدتين وكل منا لديه التزاماته، ولكن لو حدث ذلك ودعاني فبالطبع لن أرفض وسوف أكون حاضرا".