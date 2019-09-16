مدرب ليفربول يكشف "الشيء الوحيد" الذي يقلقه قبل بدء مشوار دوري الأبطال

يثق يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أن نابولي سيواجه الريدز وهو في قمة التحفيز عندما يلتقي الفريقان في ملعب سان باولو مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري الأبطال.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "لم يسبق لي وأن واجهت فريقا وأنا بطل أوروبا. لا أعرف، وليس لدي أية فكرة، لكن يمكنني التأكيد على أن نابولي سيكون لديه أقصى دوافع متاحة وهو يواجهنا".

وتابع "حينما واجهنا نابولي وديا، منحني كارلو أنشيلوتي زجاجة من النبيذ موقعا عليها برسالة تهنئة. غادروا النسخة الماضية من المسابقة عقب مواجهتنا، وهذا لم يكن رائعاً بالنسبة لهم، ولهذا سيكونوا في أعلى مستويات التحفيز التي ممكن تخيلها".

The Reds have arrived ✈️🇮🇹 pic.twitter.com/JdYF7m71s1 — Liverpool FC (@LFC) September 16, 2019

وأكمل كلوب "هم فريق قوي حقا. نابولي الفريق الوحيد الذي يجب أن نشعر بالقلق بشأنه لأنه خصمنا التالي، ونعلم أنهم يتمتعون بأعلى مستويات الجودة وسيكونون منافسا صعباً بالنسبة لنا".

شيء كبير ياعمري! 😍😍



هدف مهم للغاية سجله @MoSalah ضد منافس الغد في دور المجموعات العام الماضي من #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/4zUh9R1gI0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 16, 2019

وأتم المدرب الألماني "نحن نعلم أنها ستكون مهمة صعبة للغاية. لذلك، يجب أن نكون جيدين بما يكفي لتحقيق نتيجة إيجابية، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يقلقني في الوقت الحالي".