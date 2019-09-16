برشلونة يفقد نجمه 7 مباريات... قد يغيب عن الكلاسيكو

ووفقا لصحيفة "سبورت"، اختيار فاتي تمثيل منتخب إسبانيا قد يعني غيابه عن برشلونة في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وحتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في حال انضمامه لمنتخب تحت 17 سنة للمشاركة في كأس العالم.
The 16-year-old Ansu Fati is set to make his first start for @FCBarcelona! 🌟#BarçaValencia pic.twitter.com/mCwAtmAeGB— LaLiga (@LaLigaEN) September 14, 2019
ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات الأرجنتين والكاميرون وطاجيكستان، وفي حال انضمام فاتي لمنتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم للشباب، فأنه من المرجح أن يغيب 7 مباريات ولن يلعب الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
🔵🔴 Ansu Fati:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2019
✅ Youngest Barcelona scorer
✅ Youngest scorer at Camp Nou
😮 Set for #UCL debut at 16
Does this €6.5m wonderkid make your #UCLfantasy team?
فاتي بات ثاني أصغر لاعب يمثل برشلونة في تاريخ الدوري الإسباني عندما دخل بديلا أمام ريال بيتيس يوم 25 أغسطس/ آب الماضي، وكان عمره وقتها 16 عاما و298 يوما.
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