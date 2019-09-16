برشلونة يفقد نجمه 7 مباريات... قد يغيب عن الكلاسيكو

كشفت تقارير صحفية اختيار فاتي، نجم برشلونة، صاحب الـ16 عاما، تمثيل منتخب إسبانيا بدلا من منتخب البرتغال أو منتخب غينيا بيساو.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، اختيار فاتي تمثيل منتخب إسبانيا قد يعني غيابه عن برشلونة في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وحتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في حال انضمامه لمنتخب تحت 17 سنة للمشاركة في كأس العالم.

The 16-year-old Ansu Fati is set to make his first start for @FCBarcelona! 🌟#BarçaValencia pic.twitter.com/mCwAtmAeGB — LaLiga (@LaLigaEN) September 14, 2019

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات الأرجنتين والكاميرون وطاجيكستان، وفي حال انضمام فاتي لمنتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم للشباب، فأنه من المرجح أن يغيب 7 مباريات ولن يلعب الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

🔵🔴 Ansu Fati:



✅ Youngest Barcelona scorer

✅ Youngest scorer at Camp Nou

😮 Set for #UCL debut at 16



Does this €6.5m wonderkid make your #UCLfantasy team? — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2019

فاتي بات ثاني أصغر لاعب يمثل برشلونة في تاريخ الدوري الإسباني عندما دخل بديلا أمام ريال بيتيس يوم 25 أغسطس/ آب الماضي، وكان عمره وقتها 16 عاما و298 يوما.