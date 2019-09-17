أرقام تنتظر التحطيم في مواجهة ليفربول ونابولي... وظهور لمحمد صلاح

العديد من الأرقام في انتظار تحقيقها أو تحطيمها، حينما يواجه ليفربول منافسه نابولي في دوري أبطال أوروبا.

ويستهل فريق يورغن كلوب مشوار الدفاع عن لقبه، بمواجهة الفريق الإيطالي على ملعب سان باولو، في الجولة الأولى من دور المجموعات، مساء الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يخوض روبيرتو فيرمينو المباراة رقم 200 له مع ليفربول، حيث لعب المهاجم البرازيلي 41 مباراة من أصل 42 مباراة، قاد خلالها كلوب الفريق أوروبيا.

رحلة الدفاع عن اللقب السادس تبدأ بخطوة، رجال الريدز على أتم الاستعداد!💪 🏆#دوري_أبطال_أوروبا #نابولي_ليفربول ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/SqFUjFypsg — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 16, 2019

الريدز لم يخسر في 13 مباراة أوروبية افتتاحية، منذ خسارته أمام فالنسيا عام 2002، محققا 8 انتصارات و5 تعادلات.

وحافظ بطل أوروبا على نظافة شباكه 6 مرات خلال آخر 9 زيارات إلى إيطاليا، كما أنه في جميع المواجهات ضد الفرق الإيطالية، فاز في 13 وتعادل في 3 وخسر 12.

ويحتاج الفريق الإنجليزي لتسجيل ثلاثة أهداف، حتى يصل للهدف رقم 450 تحت قيادة كلوب في جميع المسابقات.

النجم المصري محمد صلاح برصيد 16 هدفاً، هو ثاني هدافي ليفربول قاريا عبر التاريخ. ستيفن جيرارد في المركز الأول برصيد 30 هدفا.

يذكر أن مدرب نابولي، كارلو أنشيلوتي، سبق له مواجهة ليفربول 10 مرات، فاز في 6 وخسر 4.

أنشيلوتي نجح في الظفر بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول عام 2007، بعد خسارته النهائي الشهير أمام نفس الفريق عام 2005.