قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن نيمار

وتقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي، بإيقاف البرازيلي الدولي ثلاث مباريات، ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي.
Neymar’s three-match Champions League ban has been reduced to two games.— B/R Football (@brfootball) September 17, 2019
He will be available to face Club Brugge on 22 October ⭐ pic.twitter.com/HBbv2G0Nhm
ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد "بالفضيحة"، عقب خروج سان جيرمان من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، الموسم الماضي.
🅰️ Most single-season assists in the @ChampionsLeague 👇— FIFA.com (@FIFAcom) September 17, 2019
9⃣ Milner (2017/18) 🏴
8⃣ Rooney (2013/14) 🏴
8⃣ Neymar (2016/17) 🇧🇷
8⃣ Firmino (2017/18) 🇧🇷
7⃣ Giggs (2006/07) 🏴
7⃣ Xavi (2008/09) 🇪🇸
7⃣ Zlatan (2012/13) 🇸🇪
Who will be 🔝 assister in 2019/20❓ pic.twitter.com/oK70CwU1Fw
وبذلك سيكون بوسع نيمار المشاركة بداية من الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث يحل سان جيرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول.
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