قرار جديد من المحكمة الرياضية بشأن نيمار

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الثلاثاء، تقليص عقوبة إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان من ثلاث مباريات أوروبية إلى مباراتين فقط بعد إهانة الحكام.

وتقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي، بإيقاف البرازيلي الدولي ثلاث مباريات، ووافقت المحكمة على قبوله بشكل جزئي.

Neymar’s three-match Champions League ban has been reduced to two games.



He will be available to face Club Brugge on 22 October ⭐ pic.twitter.com/HBbv2G0Nhm — B/R Football (@brfootball) September 17, 2019

ووصف نيمار نظام حكم الفيديو المساعد "بالفضيحة"، عقب خروج سان جيرمان من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، الموسم الماضي.

🅰️ Most single-season assists in the @ChampionsLeague 👇



9⃣ Milner (2017/18) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

8⃣ Rooney (2013/14) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

8⃣ Neymar (2016/17) 🇧🇷

8⃣ Firmino (2017/18) 🇧🇷

7⃣ Giggs (2006/07) 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

7⃣ Xavi (2008/09) 🇪🇸

7⃣ Zlatan (2012/13) 🇸🇪



Who will be 🔝 assister in 2019/20❓ pic.twitter.com/oK70CwU1Fw — FIFA.com (@FIFAcom) September 17, 2019

وبذلك سيكون بوسع نيمار المشاركة بداية من الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث يحل سان جيرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول.