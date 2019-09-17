بالفيديو... أهداف مباراة نابولي وليفربول (2-0) في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق نابولي الإيطالي على ضيفه ليفربول الإنجليزي حامل اللقب، بهدفين دون مقابل، بالمباراة التي أقيمت بملعب سان باولو، ضمن لقاءات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

دوري ابطال اوروبا | نابولي 1 × 0 ليفربول | هدف اول نابولي ميرتينز من ركلة جزاء HD



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pic.twitter.com/mFoOdSxxyZ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 17, 2019

أحرز البلجيكي درايس ميرتينز مهاجم نابولي، الهدف الأول في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، فيما سجل فرناندو يورينتي الهدف الثاني بالدقيقة 92.

دوري ابطال اوربا : 📽 نابولي 2 × 0 ليفربول | هدف لورينتي



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM



pic.twitter.com/Dlq0ZISryv — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 17, 2019

وحصد نابولي على أول 3 نقاط له بالمجموعة الخامسة، ويحتل المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريد بول سالزبورج، فيما يظل ليفربول بدون نقاط.