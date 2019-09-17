بالفيديو... أهداف مباراة نابولي وليفربول (2-0) في دوري أبطال أوروبا

دوري ابطال اوروبا | نابولي 1 × 0 ليفربول | هدف اول نابولي ميرتينز من ركلة جزاء HD— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 17, 2019
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أحرز البلجيكي درايس ميرتينز مهاجم نابولي، الهدف الأول في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، فيما سجل فرناندو يورينتي الهدف الثاني بالدقيقة 92.
دوري ابطال اوربا : 📽 نابولي 2 × 0 ليفربول | هدف لورينتي— اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 17, 2019
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM
pic.twitter.com/Dlq0ZISryv
وحصد نابولي على أول 3 نقاط له بالمجموعة الخامسة، ويحتل المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر ريد بول سالزبورج، فيما يظل ليفربول بدون نقاط.
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