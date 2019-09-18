نورمحمدوف يعلن موعد انتهاء مشاركته في حلبات النزال

أعلن المقاتل الروسي وبطل الفنون القتالية المختلطة، حبيب نورمحمدوف، عن تفاصيل انتهاء مسيرته المهنية.

وقال نورمحمدوف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية، إنه يستطيع المشاركة في ثلاث أو أربع مباريات قتال أخرى.

وأشار نورمحمدوف: أخبرني والدي أن قوته الجسدية بلغت ذروتها بعمر 32 أو 33 عاما، وبعد 33 عاما شعر أنه بدأ بالتراجع.

وفقًا لحبيب، فإن والده ومدربه عبد المناب نورمحمدوف وعد بأنه سيبلغ على الفور حين يرى أي عيوب في تدريب ابنه.

وفي الوقت الحالي يهدف نورمحمدوف رفع عدد انتصاراته إلى الثلاثين.

وهزم نورمحمدوف في بطولة "يو إف سي" في أبو ظبي، الأمريكي داستن بوارييه، بحركة خنق في الجولة الثالثة وبذلك دافع عن حزام بطل "UFC" للوزن الخفيف للمرة الثانية. أصبح هذا الفوز للروسي هو الثامن والعشرون في مسيرته والثاني عشر في "UFC" من دون أي هزيمة.