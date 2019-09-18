رونالدو: هدفي تخطي ميسي... ولا يوجد أفضل من لحظة حميمية مع جورجينا

شدد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، على رغبته في الحصول على الكرة الذهبية أكثر من ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

قال رونالدو لقناة ITV التي أجرت معاه الحوار "أريد أكثر عدد من الكرات الذهبية في تاريخ كرة القدم. أحب ذلك، وأعتقد أني أستحقه. ميسي فتى رائع ولاعب رائع، لكن أعتقد بعد حصولي على ست، أو سبع، أو ثمان كرات ذهبية سأتفوق عليه".

ولا يوجد لاعب في التاريخ نال الكرة الذهبية أكثر من رونالدو وميسي، حيث فاز كل منهما بها 5 مرات، ويتنافس الثنائي على الفوز بالكرة الذهبية للمرة السادسة هذا العام.

وأضاف رونالدو "لا أتحكم فيما يحبه الناس، بعض الناس يحبون هذا اللاعب أو ذاك. بالنسبة لي، أنا رقم 1 في التاريخ. أعلم أني ضمن الأعظم على الإطلاق في تاريخ كرة القدم".

وأكمل الدون "أحرزت نحو 700 هدف، لكن الأجمل هو هدفي من ركلة مقصية في مرمى بوفون في دوري أبطال أوروبا. لقد كان هدفا رائعا".

وعند سؤاله من جانب الإعلامي بيرس مورغان، ما إذا كان الهدف أفضل من ممارسة الجنس، أجاب رونالدو "ليس أفضل، فقط عندما يكون الأمر مع جورجينا".