بالفيديو... أهداف مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد (3-0) في دوري الأبطال

هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 18, 2019
دي ماريا يشعل مدرجات حديقة الأمراء 🔥
باريس سان جيرمان 1 ريال مدريد 0#beINUCL #PSGRMA pic.twitter.com/YlF0ZIaKFU
سجل ثلاثية العملاق الباريسي آنخيل دي ماريا "هدفين" وتوماس مونييه بالدقائق 14 و33 و91.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 18, 2019
الليلة ليلتك يا دي ماريا 👏👏
باريس سان جيرمان 2 ريال مدريد 0#beINUCL #PSGRMA pic.twitter.com/fEC2B228px
وبذلك يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وتذيل ريال مدريد الترتيب بعد تعادل كلوب بروج البلجيكي وجالطة سراي التركي بدون أهداف.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) September 18, 2019
الباريسي الليلة غير.. وفرحة هيسترية من مبابي ونيمار 😄
باريس سان جيرمان 3 ريال مدريد 0#beINUCL #PSGRMA pic.twitter.com/9KEEa4SW0d
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