بالفيديو… أهداف مباراة المنتخب السعودي ونظيره السوري في تصفيات كأس آسيا للناشئين (4-1)

تغلب المنتخب السعودي على نظيره السوري بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين أمس الأربعاء ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا "تحت 16 عاما" 2020.

وأحرز رباعية الأخضر، عبد الله الزيد، وصهيب الزيد، ومهند براح "هدفين"، فيما سجل منتخب سوريا هدفه الوحيد بأقدام أنيس قاسم.

وتصدر منتخب السعودية، المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب العماني "الثاني" الذي فاز بهدفين دون مقابل على المنتخب الباكستاني في اللقاء الذي أقيم قبل مواجهة الأخضر وسوريا.

يذكر أن تصفيات كأس آسيا تقام بمشاركة 47 منتخبا، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.