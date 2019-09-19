نجم ليفربول يتحدث عن وضع الفريق عقب الهزيمة أمام نابولي

تحول تركيز ليفربول إلى مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، عقب الخسارة بهدفين دون رد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، حسبما أكد المدافع فيرجيل فان دايك.

ويستعد الريدز لمواجهة تشيلسي يوم الأحد المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، ساعيا لتحقيق الانتصار السادس على التوالي.

وقال فان دايك لموقع ليفربول "يعلم الجميع مدى صعوبة اللعب في نابولي. أعتقد أننا في البداية وضعناهم تحت ضغط كبير. في نهاية المطاف يتعلق الأمر بالنتيجة، ولسوء الحظ لم نحقق نتيجة جيدة".

"The only thing we can do is try to win all the other games and now focus on @ChelseaFC." @VirgilvDijk 💪 — Liverpool FC (@LFC) September 19, 2019

وتابع "أشعر أنه كان من العدل أن نتعادل. كانت هناك بعض اللحظات خلال الشوط الثاني، كان بإمكاننا أن نقدم فيها أداء أفضل. ركلة الجزاء التي احتسبت لهم غيرت من سير المباراة".

وأكمل الهولندي الدولي "كوننا حامل اللقب، يجعل الجميع يريدون هزيمتنا. هذا شيء يتعين علينا التعامل معه، وهو لا يمثل أي مشكلة على الإطلاق".

وأتم صاحب الرقم 4 "لم نريد خسارة المباراة الأولى في دوري الأبطال، لكن الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو محاولة الفوز في جميع المباريات المقبلة وأولها تشيلسي".