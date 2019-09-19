تغيير موعد مباراة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تغيير موعد لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

فمن المقرر أن تقام مباراة القمة يوم غد الجمعة، على ملعب برج العرب في مدينة الاسكندرية.

وكشف الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية، عن إقامة اللقاء في السابعة مساء بدلا من الثامنة.

الأهلي هو صاحب التتويج الأخير بمسابقة السوبر المصري نسخة 2017 بعد الفوز الذي حققه على حساب المصري البورسعيدي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية.

ويعد المارد الأحمر صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب البطولة، برصيد 10 ألقاب، بفارق 7 ألقاب عن الزمالك، ثاني أكثر الفرق تتويجا بها.

يذكر أن آخر لقاء سوبر جمع الفريقين كان في نسخة 2016، وانتهى لصالح الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.