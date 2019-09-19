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19:10 19 سبتمبر/ أيلول 2019
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    حسام البدري

    رسميا... اتحاد الكرة المصري يعلن عن المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب المصري خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

    وأفاد المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس إدارة الاتحاد قرر تعيين البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر بعد الاجتماع الذي تم يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر/أيلول.

    ووفقا لبيان اتحاد الكرة، فإنه تقرر تعيين البدري مديرا فنيا مع تكليفه بتشكيل الجهاز المعاون وعرضه على الاتحاد.

    وكان اتحاد الكرة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قرر الإطاحة بالمكسيكي خافيير أجيري وذلك عقب خروج مصر من الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي جرت على أرض مصر.

    وكان إيهاب جلال قريبا من تولي مهام قيادة المنتخب لكن الخلافات بين جلال واتحاد الكرة على بعض الأمور أعاد البدري من جديد لحسابات الاتحاد.

    مسيرة البدري

    وحسام البدري، صاحب الـ59 عاما بدأ مسيرته التدريبية كعضو في الجهاز الفني للأهلي من 2002 لـ2009، قبل أن يتولى تدريب الفريق كرجل أول لأول مرة عام 2009.

    منتخب مصر
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
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    وفي 2010 انتقل البدري لتدريب نادي المريخ السوداني، قبل أن يعود لتدريب إنبي في 2011 ثم يعود للأهلي في نفس العام في ولايته الثانية.

    المحطة التالية كانت في ليبيا رفقة فريق أهلي طرابلس، قبل أن يتولى تدريب منتخب مصر الأوليمبي عام 2013 ويفشل في التأهل لأولمبياد لندن 2016، ليرحل عن منتخب مصر ويتولى تدريب الأهلي للمرة الثالثة عام 2016 في آخر محطاته التدريبية.

    وبعد فترة الأهلي، تولى البدري رئاسة نادي بيراميدز، قبل أن يستقيل من منصبه ويعلن عودته للتدريب بنهاية بطولة الدوري للموسم الماضي.

    وخلال مسيرته التدريبية، حقق البدري لقب الدوري المصري أربع مرات، فيما حقق كأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة ودوري أبطال إفريقية مرة أيضا، وأخيرا حقق لقب الدوري السوداني مرة رفقة فريق المريخ.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, حسام البدري, مدير فني جديد, اتحاد الكرة المصري, منتخب مصر, مصر
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