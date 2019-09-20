أهداف مباراة الأهلي والزمالك (3-2) في كأس السوبر المصري... فيديو

الهدف الأول لفريق #الأهلي في مرمى #الزمالك عن طريق أجايي واحتفال على طريقة مؤمن زكريا #أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/ykK8KpkITj— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019
تقدم الأهلي بثلاثية في الدقائق 19 و45+3 و48 عن طريق النيجيري جونيور أجاي "هدفين" وحسين الشحات.
الهدف الثاني لفريق #الأهلي في مرمى #الزمالك عن طريق حسين الشحات قبل نهاية الشوط الأول بلحظات#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/tGHr010URv— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019
ولكن الزمالك عاد بقوة للمباراة من ضربتي جزاء سجلهما محمود علاء في الدقيقتين 64 و76 من عمر اللقاء.
الهدف الثالث لفريق #الأهلي في مرمى #الزمالك عن طريق جونيور أجايي#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/Va6oOVmKBC— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019
وقدم الفريقان مباراة قوية بحضور جماهيري لأول مرة بعد غياب على صعيد لقاءات القمة ووسط صراع تكتيكي بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك.
الهدف الأول لفريق #الزمالك في مرمى #الأهلي عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/3LfYD1i04g— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019
وبذلك يتوج النادي الأهلي بلقب "السوبر المصري" للمرة الـ 11 في تاريخه، مقابل 3 مرات لنادي الزمالك.
ركلة جزاء أخرى والهدف الثاني لفريق #الزمالك في مرمى #الأهلي عن طريق محمود علاء#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/4uzokni4Nl— ON Sport (@ONsportEg) September 20, 2019
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