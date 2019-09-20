أهداف مباراة الأهلي والزمالك (3-2) في كأس السوبر المصري... فيديو

حصد فريق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه بعد فوز مثير ومباراة دراماتيكية أمام منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة (3-2)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع.

تقدم الأهلي بثلاثية في الدقائق 19 و45+3 و48 عن طريق النيجيري جونيور أجاي "هدفين" وحسين الشحات.

ولكن الزمالك عاد بقوة للمباراة من ضربتي جزاء سجلهما محمود علاء في الدقيقتين 64 و76 من عمر اللقاء.

وقدم الفريقان مباراة قوية بحضور جماهيري لأول مرة بعد غياب على صعيد لقاءات القمة ووسط صراع تكتيكي بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك.

وبذلك يتوج النادي الأهلي بلقب "السوبر المصري" للمرة الـ 11 في تاريخه، مقابل 3 مرات لنادي الزمالك.