برشلونة أول ناد يتخطى حاجز المليار دولار في الإيرادات هذا الموسم

أوضح النادي الإسباني في بيان نشره على موقعه الرسمي، بأنه حقق إيرادات بلغت 990 مليون يورو الموسم الماضي، وتوقع زيادتها لتصل إلى 1.047 مليار يورو في موسم 2019-2020.

وأضاف النادي أن هذه النتائج تمثل رقما قياسيا جديدا في عالم الرياضة وتجاوز التوقعات بعد إعلان الخطة الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الإدارة، وتوقعت أن تبلغ الإيرادات مليار يورو في عام 2021.

Forecast: €1bn in income this season.https://t.co/4PmLTvGgvh — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 19, 2019

وتوقع النادي أرباحا قدرها 11 مليون يورو بعد خصم الضرائب بالموسم الحالي، في حين تبلغ الديون 217.2 مليون يورو.

وعلق الرئيس التنفيذي للنادي، أوسكار جراو، قائلا " إن النادي الكتالوني حاول التعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت الذي انضم إلى يوفنتوس، وسعى لإعادة نيمار من باريس سان جيرمان، لكن الإدارة لا ترغب في المساس بالاستقرار المالي للنادي".

وكشفت حسابات النادي عن توقعات بأن ينفق برشلونة 1.007 مليار يورو، هذا الموسم بزيادة قدرها 34 مليون يورو، مع خفض في قيمة الرواتب بمقدار 18 مليونا عن الموسم الماضي لتنخفض النسبة الى 30 في المئة.