ليفربول يهدد عرش صلاح بعقد جديد مع ماني

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي إلى تحصين لاعبه السنغالي، ساديو ماني، بتقديم عرض جديد له يربطه مع النادي لعام 2025.

كشف تقرير صحفي بأن النادي الإنجليزي يسعى لتحصين لاعبه من أطماع ريال مدريد في ضمه، وذلك من خلال التوقيع معه على عقد جديد.

وعلى الرغم من أن السنغالي وقع على عقد جديد مع ليفربول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويمتد العقد لغاية صيف 2023، إلا أن النادي دخل بمفاوضات مع اللاعب منذ مطلع الموسم الحالي.

وسيجعل العقد الجديد، ماني هو اللاعب الأعلى راتبا في ليفربول، متفوقا على زميله صلاح، الذي يحصل على 200 ألف إسترليني أسبوعيا.

ومن المقرر أن يرتفع راتب اللاعب الأسبوعي إلى 220 ألف جنيه إسترليني، بدلا من 150 ألفا التي يتقاضاها حاليا.