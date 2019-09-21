اتحاد الكرة المصري يكرم طفلا لقي مصرعه أثناء ذهابه لمباراة "السوبر"

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تكريم طفل، راح ضحية حادث سير، خلال توجهه مع أسرته لمتابعة مباراة السوبر، التي أقيمت أمس الجمعة، بين فريقي الأهلي والزمالك.

وقررت اللجنة برئاسة عمرو الجنايني، الوقوف دقيقة حداد على روح الطفل أدهم الكيكي، قبيل مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز، التي تقام مساء اليوم السبت وخلال اليومين المقبلين، بحسب تقارير محلية مصرية.

وحصد فريق الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة 11 في تاريخه بعد فوز مثير ومباراة دراماتيكية أمام منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة (3-2)، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 10 آلاف مشجع.

تقدم الأهلي بثلاثية في الدقائق 19 والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول و48 عن طريق النيجيري جونيور أجاي "هدفين" وحسين الشحات.

ولكن الزمالك عاد بقوة للمباراة من ضربتي جزاء سجلهما محمود علاء في الدقيقتين 64 و76 من عمر اللقاء.

وقدم الفريقان مباراة قوية بحضور جماهيري لأول مرة بعد غياب على صعيد لقاءات القمة ووسط صراع تكتيكي بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي والصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك.

وبذلك يتوج النادي الأهلي بلقب "السوبر المصري" للمرة الـ 11 في تاريخه، مقابل 3 مرات لنادي الزمالك.