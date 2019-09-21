بالفيديو... أهداف مباراة غرناطة وبرشلونة (2-0) في الدوري الإسباني

حقق غرناطة فوزا كبيرا بنتيجة (2-0) على برشلونة، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليغا.

وجاءت الخسارة أمام غرناطة بعد أيام قليلة من التعادل السلبي ضد بروسيا دورتموند في افتتاح مجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل هدفي غرناطة رامون عزيز في الدقيقة 2، وألفارو فاديو من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

خسارة برشلونة جمدت رصيده عند النقطة 7 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ورفعت رصيد غرناطة إلى النقطة 10 ليتصدر ترتيب الدوري بشكل مؤقت لحين لعب مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد غدا الأحد.

لتستمر الأيام الصعبة لبرشلونة ومدربه فالفيردي الذي لم يفز سوى مرتين فقط في 5 مباريات من الدوري هذا الموسم.