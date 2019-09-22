بعد تكذيب الاتحاد الأفريقي له... مرتضى منصور يهدد: لن ألعب في قطر

هدد رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مساء أمس السبت، بعدم اللعب بصورة نهائية في قطر، بعد أيام من تكذيب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" له.

وقال منصور في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "لن ألعب بصورة نهائية في قطر، ولو أعلن الاتحاد الأفريقي لعب السوبر الأفريقي في قطر، لن نخوض المباراة بصورة نهائية".

وتابع مرتضى منصور "أحذر من الآن إعلان الكاف السوبر الأفريقي في قطر".

وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر أن يواجه الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.

وكان الكاف قد كذّب مساء الخميس 19 سبتمبر/أيلول، رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، بشأن ما صرح به حول مباراة السوبر الأفريقي.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيه إن كافة التقارير التي تحدثت عن موعد لمباراة السوبر الأفريقي "مزيفة" ولا تمت للواقع بصلة.

وقال الكاف: "التقارير التي يتم تداولها حول تاريخ ومكان محدد لمباراة السوبر الأفريقي، خاطئة تماما ومزيفة".

وتابع: "سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمباراة وموعدها ومكان إقامتها عبر المنصات الرسمية للاتحاد الأفريقي، بمجرد الانتهاء منها".

وكان مرتضى منصور قد أعلن في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية إن مباراة السوبر الأفريقي ستجمع بين الزمالك كبطل للكونفدرالية، والترجي التونسي، باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

وقال رئيس الزمالك: "مباراة كأس السوبر الأفريقي ستقام يوم 23 أكتوبر المقبل".

وأشار مرتضى منصور إلى أن مباراة كأس السوبر الأفريقي ستقام في الإمارات.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا قرارها بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا، واعتبرت فيه الوداد المغربي منسحبا، وفوز الترجي التونسي بطلا للمسابقة الأفريقية.

Reports making rounds about a confirmed date & venue of the Total Caf Super Cup 2019/20 are totally false. Détails of the date and venue will be communicated via all CAF official platforms once finalized #TotalCAFSuperCup pic.twitter.com/Q3plAK1g89 — CAF (@CAF_Online) September 19, 2019

​وقالت لجنة الانضباط في قرارها المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي: "يعتبر نادي الوداد الرياضي المغربي خاسرا للمباراة، ويغرم 50 ألف دولار أمريكي لانسحابه منها، بالإضافة إلى غرامة 15 ألف دولار لاستخدام جماهيره الألعاب النارية".