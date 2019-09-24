يورغن كلوب يشيد بتعامل محمد صلاح "الذكي" أمام تشيلسي

أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول، بالأداء الدفاعي لفريقه أمام تشيلسي في الدوري، خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "أنا سعيد بالأداء والمباراة التي كانت صعبة للغاية. لم أتوقع أن نسيطر على تشيلسي. لقد دافعنا بشكل رائع. خط الدفاع كان منتبهاً. هذا رائع".

وتابع كلوب: "وضعناهم تحت الضغط وكان رد فعل الخط الخلفي رائعاً. ظل الأولاد يعملون حتى الدقيقة الأخيرة، وهكذا فزنا بالمباراة".

"How we put them under pressure and how we reacted in the last line was really good."



The boss hailed #LFC's 'brilliant' all-round defensive display vs @ChelseaFC 🙌https://t.co/drXLc9XliP — Liverpool FC (@LFC) September 24, 2019

وأضاف: "تعامل محمد صلاح وترينت أليكساندر-أرنولد مع الركلة الحرة التي جاء منها الهدف الأول، كان ذكياً للغاية. بكل أمانة، كان من الصعب للغاية أن يتم إنقاذها".

وأتم أفضل مدرب في عام 2019 "أما الهدف الثاني، أندي روبرتسون هو أفضل من يرسل العرضيات. أرسل عرضية رائعة على رأس روبيرتو فيرمينو، وبالفعل كان الهدف الثاني رائعاً".