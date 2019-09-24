لاعب ليفربول يكشف عن "إنجاز" يفتخر الجميع بتحقيقه

كشف ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول عن طموح ناديه في تعزيز انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي، بعد الوصول للانتصار رقم 15.

وحقق الريدز الإنجاز عقب تخطي تشيلسي بهدفين مقابل هدف يوم الأحد، في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ترينت لموقع ليفربول: "قادرون على مواصلة الانتصارات. نحن فريق قوي بما فيه الكفاية. نحن نظهر مدى جودة الفريق. الفوز بـ15 مباراة متتالية أمر يجلب على الفخر، لكننا نعلم أننا بحاجة إلى الاستمرار والمضي إلى ما هو أبعد من ذلك".

"We are capable of doing it." 👊@trentaa98 outlined #LFC's ambition to add to their outstanding run of consecutive victories in the @premierleague. https://t.co/mjyP0uOwIJ — Liverpool FC (@LFC) September 24, 2019

وتابع الإنجليزي الدولي: "ستامفورد بريدج واحد من أصعب الملاعب التي نلعب عليها خلال الموسم. حققنا فوزا كبيرا بذلنا مجهودا كبيرا من أجله. النصف ساعة الأخيرة كانت صعبة للغاية، لكننا كنا مستعدين".

وأضاف ترينت: "تلقينا هدفا كان مخيبا للآمال بعض الشيء، ولكن كل ما يهمنا هو حصد النقاط الثلاث".

وأتم ترينت: "نحن نحاول الحفاظ على لياقتنا البدنية قدر الإمكان وأن نواصل المنافسة والفوز في جميع المسابقات".