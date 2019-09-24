السجن لشخصين ارتكبا "فعلا شيطانيا" في حق جثمان اللاعب سالا (صور)

قضت محكمة سويندون كراون البريطانية، بسجن شخصين يعملان لصالح شركة أمن، لحصولهما على صور تشريح جثمان لاعب كرة القدم الأرجنتيني إميليانو سالا، بطريقة غير قانونية.

وجاء في حيثيات الحكم "شيري براي، مديرة شركة كاميرا لخدمات الأمن المحدودة، وموظفها كريستوفر آشفورد، سيتم سجن الأولى لمدة 14 شهرا، والثاني سيتم احتجازه لمدة 5 أشهر".

وحصلت براي على لقطات لكاميرات في مشرحة ببورنموث، بعد يوم من انتشال جثة سالا في السادس من فبراير/شباط الماضي.

'Wicked and evil'



A British pair have been jailed over the leaked photographs of footballer Emiliano Sala's dead body



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وأبلغ الطبيب الشرعي باسل بورد، بالأمر الذي اعتبره "خرقا صارخا للسرية الطبية".

وأوضحت رومينا سالا، شقيقة اللاعب، أنها اكتشفت الأمر عندما شاهدت صوراً لجثة أخيها عبر "إنستغرام".

Sherry Bray and Christopher Ashford jailed today at Swindon Crown Court for illegally accessing CCTV cameras showing the autopsy of footballer Emiliano Sala. #bbcnews pic.twitter.com/KPr53yhQt4 — Jon Kay (@jonkay01) September 23, 2019

وقالت رومينا: "لا يمكنني تصديق أن هناك أشخاصا لديهم هذه الدرجة من الشر، لارتكاب مثل هذا الفعل الشيطاني. لن تمحى تلك الصور من رأسي أبدا. أخي وأمي لا يمكن أن ينسيا هذا مطلقا".

سالا صاحب الـ28 عاما، فقد إثر تحطم طائرة من طراز "بايبر ماليبو" ذات المحرك الواحد، كانت تقله من فرنسا للانضمام إلى فريقه الجديد كارديف سيتي الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.