بول بوجبا يتبع طريقة "غير مألوفة" لحماية نفسه من جماهير مانشستر يونايتد (صورة)

لجأ الفرنسي بول بوجبا، لاعب "مانشستر يونايتد"، إلى طريقة "غير مألوفة"، لحماية نفسه من غضب جماهير فريقه.

فوفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، أنفق بوجبا نحو 15 ألف جنيه استرليني لشراء كلب حراسة من نوع "روت وايلر".

وقال ريتشارد أرنولد مدرب كلاب متخصص للصحيفة: "من الواضح أن لاعبي كرة القدم مستهدفون. هم يريدون شيئا ما يحافظ على أمان أسرهم".

Paul Pogba has bought a £15,000 guard dog after being targeted by angry fans.



(📝 The Sun) pic.twitter.com/0ge2bgp8Sw — Jollof Sports (@JollofSports) September 23, 2019

علاقة بوجبا بجماهير مانشستر يونايتد باتت شائكة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما أعلن اللاعب رغبته في الرحيل.

وارتبط الفائز بكأس العالم 2018، بالانضمام إلى ريال مريد خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، إلا أن إدارة يونايتد رفضت التفريط في اللاعب.

وشنت جماهير يونايتد هجوما حادا ضد بوجبا خلال الفترة الماضية، حتى أن بعضهم كتب لافتة على حائط مقر تدريبات الفريق "ارحل يا بوجبا".