مدرب ليفربول عن جائزة أفضل لاعب: بشكل عام ميسي يستحقها ولكن

أصر يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، على إهداء جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، إلى الجميع في النادي.

أصر كلوب الفائز بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، على أن التتويج بالجائزة، لن يكون ممكنا دون مساعدة من يقفون خلفه.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "الأمر مختلف. الحصول على المركز الثاني يجعلك تغادر سريعاً، ولكن هذه المرة كان علي إجراء بعض المقابلات. يجب علي توجيه الشكر للفريق، لا يمكن لمدرب القيام بالمعجزات بمفرده. اعتمدت على فريق رائع لتحقيق هذا".

"I just relied on a fantastic team." 🔴💫



Jürgen Klopp dedicated #TheBest @FIFAcom Men's Coach award to the support staff that surrounds him and his team at Melwood...https://t.co/9EuiI0qNan — Liverpool FC (@LFC) September 24, 2019

وتابع كلوب "هذه الجائزة لنا جميعا، وهي ثقيلة حقا ولكني سأحضرها إلى ميلوود. بدون مساعدة لم يكن ذلك ممكنا. النجاح الذي حققته بفضل جميع من عملت معهم منذ 20 عاما. عائلتي أيضا هي من تجعلني أنا. كنت دائما ما أحظى بدعم هائل".

وأضاف المدرب الألماني "وصلتني رسائل من الجميع في أنحاء العالم، لكنها ليست جائزة شخصية، هي من أجلنا جميعاً، وهذا ما حققناه معا".

B O S S 😍



Jürgen Klopp has won #TheBest FIFA Men's Coach award for 2019 🙌 pic.twitter.com/6pG8ybHwBs — Liverpool FC (@LFC) September 23, 2019

وأكمل كلوب "إذا كنا نتحدث عن أفضل لاعب في جميع الأوقات وما زال يلعب، سيكون ميسي، أما إذا أردنا اللاعب الأفضل في الموسم الماضي، سيكون فان دايك".

وأتم كلوب "نحن نعلم أنه لا يزال أمامنا مساحة للتحسن، لذلك سنحاول العودة. لأكون أمينا، لقد كانت أمسية لطيفة في مبنى جميل للغاية".