نيمار يتحدث عن مثله الأعلى وأهم أحلامه

تحدث نجم المنتخب البرازيلي ونادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، نيمار، عن أمنياته المستقبلية وطموحاته وعدد من الأمور التي تعلقت برغبته في الانتقال إلى "برشلونة" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تحدث صاحب أغلى انتقال في عالم كرة القدم، عن أحلامه المستقبلية التي يرغب بتحقيقها ومثله الأعلى في عالم كرة القدم.

قائلا "عندما كنت صغير السن كان بالنسبة لي مواطني ونجم المنتخب السابق روبينيو هو مثلي الأعلى، والآن أملك الكثير من المعجبين في العالم، أحيانا أجد الأمر غريبا إلى أنني ممتن للغاية ويشرفني، لقد جئت من لا شيء، وأنا معجب بالكثير من الناس أيضا".

وأضاف "عندما تصبح مشهورا، ينتهي الأمر إلى أن تكون غريبا بعض الشيء، لكنك تعتاد على ذلك، وأشعر بالفخر والسعادة ويشرفني جدا أن أكون شخصًا يحتذى به الأخرون، وإذا كان بإمكاني مساعدة أي معجب بي بطريقة ما لا أتأخر، أحاول دائما فعل الشيء الصحيح لعب كرة القدم أو التقاط صورة أو عناق، وأنا سعيد جدا بدعم الجميع".

وحول حلمه الذي لم يتحقق يورغب بتحقيقه، أجاب نيمار قائلا " أريد أن أكون أفضل لاعب كرة قدم في العالم، هذا أهم احلامي".

يذكر بأن نيمار كان قد رحل عن برشلونة في صيف 2017، إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد كسر الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني.