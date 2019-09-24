لامبارد يتحدث عن سبب فشل صلاح في تشيلسي

تحدث لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، المدرب الحالي لفريق "تشيلسي"، فرانك لامبارد، عن أسباب عدم نجاح المصري محمد صلاح في صفوف "البلوز" في الفترة التي شارك فيها بقميصه.

مدرب تشيلسي الحالي فرانك لامبارد تحدث عن تجربة المصري في صفوف النادي بوقت سابق قائلا "لسوء الحظ، لم ينجح صلاح هنا، مع كامل التقدير له. لقد ذهب إلى إيطاليا ثم عاد وأصبح الآن نجما".

وأضاف لامبارد "في تلك الأوقات، أعتقد أنه كان لدينا العديد من الخيارات في المناطق الهجومية، في مراكز صناعة اللعب والأجنحة، وبالتالي لم يكن يملك رفاهية الحصول على العديد من الفرص لأي سبب من الأسباب، ولكن نعم، كان يمكنك رؤية أنه يمتلك الموهبة".

وتابع "لكن اللاعب الذي هو عليه الآن، أو ذلك الذي عاد إلى إنجلترا ليلعب لصالح ليفربول، أعتقد أنه يجب عليك الاعتراف بأن كل المدح الذي يناله مستحقا. ليس عليك البحث عن أي شيء أكثر من النظر إلى «مو» نفسه".

وحول نجاح صلاح بعد مغادرة فريق مثل تشيلسي، علق لامبارد قائلا "ترك ناد مثل تشيلسي ليس بالأمر السهل، حيث يبدأ الناس بعد ذلك في تجاهلك والقول إنك لن تنجح هنا. لكنه أصبح النجم الذي هو عليه الآن. والفضل الكامل يعود لصلاح نفسه".

يذكر بأن صلاح سبق له الانضمام لتشيلسي في عام 2014، إلى أنه لم يحظ بعدد كبير من دقائق اللعب في ظل تولي البرتغالي جوزيه مورينيو، تدريب الفريق، حيث مثله في 19 مباراة فقط قبل أن ينتقل إلى روما.