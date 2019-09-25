كولتشيستر يفتتح المفاجآت في كأس الرابطة الإنجليزية وتوتنهام هو الضحية

أطاح كولتشيستر يونايتد القادم من الدرجة الرابعة بوصيف بطل أوروبا توتنهام هوتسبير، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، بعد أن هزمه بركلات الترجيح 3-4 في أكبر مفاجأة في الدور الثالث من البطولة.

سقط توتنهام بعد تعادله بدون أهداف مع أقل الفرق تصنيفا في قرعة الدور الرابع، في حين فاز مانشستر سيتي حامل اللقب 3-0 خارج ملعبه على بريستون نورث إند من الدرجة الثانية حيث سجل رحيم سترلينج الهدف الأول وصنع هدفا آخر.

ولم يسدد كولتشيستر سوى القليل من الكرات على المرمى خلال المباراة، واستحوذ توتنهام على الكرة بنسبة 70 بالمئة وكان يستطيع أن يفاخر بوجود لاعبين دوليين على أرض الملعب مثل ديلي آلي وسون هيونج-مين وإيريك لاميلا.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام: "أدى كولتشيستر مباراة رائعة وكان الأمر صعبا. نشعر بإحباط كبير أننا لم نسجل على مدار 90 دقيقة. فاز المنافس على (كريستال) بالاس بركلات الترجيح أيضا ويمكن أن يحدث ذلك. هذا جمال المسابقة يمكن أن يحدث أي شيء".

وحقق أرسنال فوزا ساحقا 5-صفر على توتنغهام فورست بعد هدفين من جابرييل مارتينلي في أول مباراة له بالتشكيلة الأساسية للفريق اللندني .

وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال: "لعبنا يوم الأحد لكن نريد أن نفعل شيئا كبيرا في هذه المسابقة".

وتغلب ليستر سيتي 4-صفر على مستضيفه لوتون تاون وفاز واتفورد متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2-1 بملعبه على سوانزي سيتي.